Pensioenspaarder is 10 procent rijker dan eind vorig jaar

2019 is tot nu toe een veel beter jaar voor pensioenspaarders met een fonds dan 2018. In de eerste maanden van het jaar was er een perfecte storm met stijgende koersen van zowel aandelen als obligaties.

De Belgische pensioenspaarfondsen wonnen in de eerste helft van 2019 gemiddeld 10 procent. Ze maakten daarmee de verliezen van vorig jaar goed. In 2018 eindigden de fondsen het jaar met een gemiddeld verlies van 8 procent. Pensioenspaarfondsen beleggen in aandelen en in obligaties.

