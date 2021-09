De federale Pensioendienst heropent vanaf 6 september geleidelijk de Pensioenpunten in heel het land. Wie vragen heeft over zijn pensioen, kan er voortaan enkel op afspraak terecht, meldt de overheidsdienst vrijdag.

Door het coronavirus waren de betrokken, externe, Pensioenpunten al sinds vorig jaar gesloten, maar daar komt nu dus verandering in. 'Nieuw is dat alle Pensioenpunten, ook die in de gemeenten, voortaan enkel op afspraak werken. Dat gebeurt via de gratis 1765-Pensioenlijn. Dankzij de afspraak vermijden we dat de burger moet wachten of zich onnodig moet verplaatsen. Dit laat onze pensioenconsulenten ook toe om het pensioendossier voor te bereiden', klinkt het in een persbericht.

De coronacrisis heeft volgens de Pensioendienst uitgewezen dat de meeste vragen of procedures (zoals de pensioenaanvraag) aan de telefoon beantwoord of afgehandeld kunnen worden. De burger kan ook terecht op de website www.mypension.be.

De Pensioenpunten in de kantoren van de Pensioendienst - in de Zuidertoren en op dertien plaatsen elders in het land - waren al langer opnieuw geopend op afspraak. Buiten de eigen gebouwen organiseert de dienst in een gemeente op de drie een Pensioenpunt. Alles samen heropenen 148 gemeentes hun Pensioenpunt in september, 31 volgen dat voorbeeld in oktober.

