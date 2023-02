Het kapitaal dat werknemers voor hun oude dag opbouwen via de werkgevers kreeg in 2022 een stevige deuk.

PensioPlus, de Belgische vereniging van pensioeninstellingen, rapporteert een gemiddeld verlies van 14,98 procent. Dat cijfer slaat enkel op de bedrijfs- en sectorpensioenfondsen, niet op de groepsverzekeringen. Over een periode van 38 jaar kunnen de pensioenfondsen nog steeds een gemiddelde jaarwinst van ruim 6 procent voorleggen.

Om zeker te zijn dat de pensioenfondsen de aanvullende pensioenen van alle aangesloten werknemers kunnen uitbetalen, vragen de Belgische toezichthouders vandaag al een volledige dekking van de verplichtingen in de verre toekomst. "Voor een aantal fondsen zullen herstelmaatregelen nodig zijn", weet PensioPlus. Dat betekent dat de sponsors - de werkgevers dus - extra stortingen zullen moeten doen voor hun werknemers. De werkgevers staan garant voor de opbouw van het aanvullende pensioen.

Het is niet abnormaal dat pensioenfondsen herstelplannen moeten opstellen. Na de slechte beursjaren 2008 en 2011 moesten respectievelijk 115 en 66 fondsen tekorten zien dicht te rijden.

Er vond in 2022 ook een klimaatstresstest plaats op Europees niveau, die de Belgische pensioenfondsen goed doorstonden, volgens PensioPlus.

