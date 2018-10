Pensioenfondsen maken zich niet druk om klimaatrisico's

Slechts 20 procent van de pensioenfondsen heeft klimaatscenario's losgelaten op zijn investeringsportfolio's. En slechts 10 procent van de pensioenfondsen heeft officieel beloofd zijn beleid af te stemmen op de klimaatdoelstellingen van Parijs. Nog eens 25 procent heeft een of andere vorm van klimaatbeleid ontwikkeld. Bij 65 procent is dat helemaal niet het geval, constateert het AODP.

Volgens AODP zijn pensioenfondsen zich het meest bewust van risico's die investeringen in fossiele brandstoffen met zich meebrengen. Die bewustwording heeft zich echter nog niet vertaald in actie, aangezien een overgrote meerderheid van de fondsen (85 procent) geen officieel beleid heeft om zich terug te trekken uit de steenkoolindustrie.

Waardevernietiging

De helft van de pensioenfondsen staat wel op een of andere manier in contact met bedrijven die veel CO2 uitstoten, maar die contacten gaan vooral over meer openheid en zijn niet zozeer bedoeld om die bedrijven aan te zetten tot actie, zegt het AODP.

In totaal zou een bedrag van 9800 miljard dollar "niet beschermd" zijn tegen economische schokken die samenhangen met de klimaatverandering.

"Natuurrampen zoals overstromingen, stormen en zeespiegelstijging kunnen grote impact hebben op vastgoed en infrastructuur, en van de ene op de andere dag waarde vernietigen of de de verzekeringspremies doen stijgen."

ABP

Het Zweedse pensioenfonds AP4, het Franse FRR en het Nederlandse pensioenfonds ABP behoren tot de koplopers als het gaat om afstemming op de klimaatverandering. Zij krijgen allemaal een AAA of AA rating.

Ook andere Nederlandse pensioenfondsen, zoals het pensioenfonds Zorg en Welzijn (rating BBB) en BPF Bouw (rating BBB) staan relatief hoog in de ranglijst van het AODP. Veel achterblijvers zijn te vinden in Noord- en Zuid-Amerika.