Pensioenen privésector: ministers en bemiddelaars wachten op sociale partners

Paul Soete en Etienne de Callataÿ werden midden november aangesteld om de gesprekken tussen de sociale partners over de zware beroepen vlot te trekken. Het sociaal overleg tussen bonden en werkgevers was begin vorige maand afgesprongen. Soete, de voormalige CEO van technologiefederatie Agoria, en de Callataÿ, een econoom, moesten contacten leggen met de verschillende tenoren om de discussies te deblokkeren. Maandag meldde ABVV-topman Roland Vertenueil echter reeds aan Le Soir dat de standpunten tussen vakbonden en wergeverorganisaties nog altijd bijzonder ver uit elkaar liggen.

'We hebben de bemiddelaars ontvangen. Het rapport is ook overgemaakt aan de sociale partners. Zij zullen reageren op het rapport en we zullen kennis nemen van hun reacties', zei minister Bacquelaine na afloop. 'Het rapport opent bepaalde denkpistes, die we gaan analyseren.' Die analyse is belangrijk voor het verdere verloop van het dossier, klonk het. 'Donderdag zien we de bemiddelaars opnieuw, om de reacties te analyseren en de compatibiliteit van de reacties met de denkpistes van de bemiddelaars.' Het rapport is definitief.

Peeters duidde dan weer de opdracht van de bemiddelaars. 'Hun opdracht was heel duidelijk: niet om een consensus onder de sociale partners te krijgen, maar wel om als bemiddelaars te bekijken waar er mogelijke oplossingen zijn, wat de problemen zijn ...', aldus de vicepremier. De bemiddelaars zijn niet mislukt, maar 'geslaagd in hun opdracht', klonk het. Ze hebben ook duidelijk aangegeven waar zij grote zorgen over hebben, voegde hij toe. De bemiddelaars krijgen nu even tijd om de reacties te bekijken.

Een van de pistes gaat uit van de vaststelling dat de aanpak in de privé en de openbare sector - waar wel een akkoord uit de bus kwam, met akkoord van twee van de drie bonden - verschillend is. 'En dat wat de privé betreft, men mogelijk wat meer tijd moet hebben', aldus Peeters.

Hoe moet het nu verder met het dossier, nu het debat over het VN-migratiepact ook dinsdag de regering onder hoogspanning zet? 'Er zijn verschillende dossiers open, dit dossier van de zware beroepen, de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering loopt ook. Wij werken verder', zei Peeters daarop.