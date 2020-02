Het kabinet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) heeft maandag de controles op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) verdedigd, naar aanleiding van een protestactie tegen de strengere regels. De controles blijven voorlopig bestaan, in afwachting van een evaluatie van de resultaten, kregen de ongeveer 150 demonstranten te horen.

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een extra uitkering voor 65-plussers die in België verblijven en niet over voldoende financiële middelen beschikken. Sinds midden vorig jaar zijn de voorwaarden om van die uitkering te kunnen genieten, strenger geworden en de controles eenvoudiger. De meer dan 100.000 Belgen die een IGO ontvangen, moeten voortaan als ze langer dan 21 dagen van huis zijn, dat op voorhand laten weten, ook al blijven ze in België. Voor een verblijf in het buitenland moet men de Pensioendienst altijd op voorhand verwittigen. De postbodes staan in voor de controles aan huis.

Verschillende organisaties voerden maandag in Brussel actie tegen deze controles. Ze willen dat die met onmiddellijke ingang stopgezet worden. Het initiatief voor de actie ging uit van het Franstalige burgercollectief 'Gang des vieux en colère' (Bende van Razende Ouderen, red.), de Liga voor Mensenrechten, naast vakbonden en armoedeorganisaties.

Strijd tegen fraude

Maar het kabinet van Bacquelaine verdedigde het nieuwe controlesysteem, dat de strijd tegen fraude moet vergemakkelijken, klonk het. De nieuwe regels zouden ook in het voordeel zijn van de gepensioneerde, die nu niet meer één keer per jaar naar het gemeentehuis moet voor een bewijs van hoofdverblijfplaats. De controles vroeger leidden ook vaak tot onterechte schorsingen, luidde het.

De organisaties hekelden het feit dat gepensioneerden nu thuis moeten blijven zonder te weten wanneer de postbode precies langskomt. Volgens hen betekent dit nieuwe controlesysteem een inbreuk op het privéleven, en circuleren er bij bpost lijsten van IGO-begunstigden, zonder dat die hun toestemming hebben gegeven.

Anne-Marie Balthasart van de christelijke vakbond CSC Senior riep bejaarden die een schorsing kregen op om zich aan te sluiten bij een collectieve procedure voor de rechtbank. 'We zijn beschaamd over hoe men met ouderen omgaat. Zij zijn aan hun zetel gekluisterd uit schrik dat de postbode langskomt. Hij was nochtans een vriend, voor sommigen zelfs hun enige contact', verklaarde haar collega Maryvonne Flahaut.

