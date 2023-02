'De federale regering zou het best door de zure appel heen bijten met een allesomvattende pensioenhervorming', stelt Trends-redacteur Ilse De Witte.

Geregeld duiken doemberichten op over onze pensioenen. Vorige week meldden de collega's van Trends Tendances dat de aanvullende pensioenen van de zelfstandigen bedreigd zijn. Een nieuwe berekening van het maximum dat ze opzij kunnen zetten voor hun oude dag leidt tot onzekerheid. Zelfstandigen zorgen liever zelf voor hun appeltje voor de dorst, want ze vertrouwen de overheid niet.

Neem de pensioendreiging weg.

Over de betaalbaarheid van de wettelijke pensioenen maken mensen zich al minstens twintig jaar zorgen. Wie nog aan het werk is, weet dat er geen euro opzijstaat en dat we met z'n allen betalen voor de pensioenen van onze ouders en grootouders. Geen enkele hervorming ging ver genoeg om de mensen zekerheid te bieden. Met de bezorgdheid om het wettelijk pensioen gaat een bezorgdheid over het aanvullend pensioen gepaard. Iedereen weet dat bij tekorten het geld wordt gezocht waar het zit. Er staan tientallen miljarden opzij voor het collectieve en individuele pensioensparen.

In de fabel deelt de mier haar eten niet met de krekel in de winter. In België dwingt de overheid diegenen die spaarzaam zijn geweest een deel van hun spaarcenten af te geven aan wie niet heeft gespaard. Daarin mag de overheid niet te ver gaan, of de werkmieren stoppen met sparen.

Door de verschillende stelsels voor ambtenaren, werknemers en zelfstandigen is er altijd afgunst en het gevoel dat de lasten en de lusten oneerlijk verdeeld zijn. De federale regering zou het best door de zure appel heen bijten met een allesomvattende hervorming, die ons pensioensysteem vereenvoudigt en meer transparant en vooral ook toekomstbestendig maakt. Stop met morrelen in de marge en haal dat zwaard van Damocles boven onze hoofden weg.

