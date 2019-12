Zowat vierhonderd mijnwerkers van de Vriendenkring Kempische Steenkoolmijnen zijn woensdag afgezakt naar Brussel om er te betogen aan het gebouw van de Federale Pensioendienst. Ze eisen dat de berekeningen voor mijnwerkerspensioenen herzien worden

De mijnwerkers waren woensdag duidelijk zichtbaar in hun witte veiligheidsvestjes toen ze aankwamen in het station Brussel-Zuid. Ze stapten samen naar de Zuidtoren, waar de Federale Pensioendienst is gehuisvest.

De Vriendenkring KS stelt dat hun pensioen momenteel berekend wordt op 25/30ste, in plaats van op 30/30ste zoals de wet voorschrijft. Ondergrondse mijnwerkers mochten namelijk na 25 jaar met pensioen vanwege de zwaarte van het werk, maar kregen dan wel een pensioen gelijkgesteld aan 30 jaar werk. Nu blijkt dat slechts 25/30ste in rekening wordt gebracht en zo lopen de mijnwerkers naar eigen zeggen 200 euro per maand mis.

Een vergadering achter gesloten deuren wilden de mijnwerkers niet en daarom kwamen directeur-generaal ad interim Claude Schotte en adviseur-generaal Erik van den Driessche naar buiten om met de mijnwerkers te spreken. Daar ontvingen ze een memorandum en een geschenk in de vorm van het boek 'Een eeuw steenkool in Limburg'.

Schotte maakte bekend dat er een werkgroep komt om het dossier verder uit te pluizen. Op 18 december komt deze werkgroep een eerste keer samen. De mijnwerkers stelden daarop meteen de vraag om, naast de vakbonds- en werkgeververtegenwoordigers, ook een eigen afgevaardigde van de Vriendenkring KS aan tafel te hebben. Dat verzoek wordt nog in beraad genomen.