Tijdens de coronacrisis hebben meer Belgen gekozen voor vervroegd pensioen, dus voor de leeftijd van 65 jaar. Bij werknemers koos 36,7 procent voor vervoegd pensioen; in 2019 was dat nog 32,9 procent, zo blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Acerta bij 35.000 werkgevers uit de private sector. Bij zelfstandigen koos vorig jaar bijna 55 procent (54,8 procent) voor vervroegd pensioen. In 2019 was dat nog 52,8 procent.

Acerta vermoedt dat de coronacrisis een rol heeft gespeeld. 'De voorwaarden voor werknemers en zelfstandigen om met pensioen te kunnen gaan, zijn tussen 2019 en 2020 niet gewijzigd. Daar moeten we dus niet de verklaring zoeken voor de toename. (...) We vermoeden toch dat bij heel wat vervroegde pensioneringen het corona-effect heeft gespeeld. Medewerkers die in normale omstandigheden nog wat langer aan het werk zouden zijn gebleven, hebben door de gedwongen sluitingen, het thuiswerk, de schrik om het openbaar vervoer te gebruiken én het feit dat zestigers tot de risicogroep behoorden toch de beslissing genomen om wat eerder met pensioen te gaan in plaats van het resterende jaar (of jaren) nog uit te doen'.

In de horeca, de sector die zwaar getroffen werd door de coronamaatregelen, speelde het effect het meest: bijna zeven op de tien kozen er vorig jaar voor pensioen voor hun 65ste verjaardag. De stijging met 12,4 procent tegenover 2019 is een pak hoger dan gemiddeld (+3,9 procent).

Acerta wijst erop dat er naast het wettelijk pensioen en vervroegd pensioen (in functie van het aantal loopbaanjaren) nog veel mogelijk is. Zo bijvoorbeeld zijn landingsbanen vanaf 60 jaar, waarbij men zijn arbeidsuren afbouwt, al goed ingeburgerd en maakt ook loopbaansparen zijn opwachting in sommige sectoren. 'Met pensioen gaan is een grote stap en gebeurt best weldoordacht', waarschuwt het HR-bedrijf.

