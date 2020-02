Meer dan 500 Limburgse ex-mijnwerkers hebben maandag in Brussel een manifestatie voor hun pensioenregeling gehouden. Een delegatie is ontvangen op het kabinet van premier Sophie Wilmès (MR). 'Er zijn afspraken gemaakt. Als ze die nakomen, dan zetten we een sprong voorwaarts', zegt Michel Dylst, voorzitter van de Vriendenkring Kempische Steenkolenmijnen.

De ex-mijnwerkers willen dat de federale pensioendienst de berekeningen voor mijnwerkerspensioenen herziet, want volgens de mijnwerkers wordt hun pensioen momenteel berekend op 25/30ste in plaats van op 30/30ste, zoals de wet voorschrijft.

Meer dan 500 ex-mijnwerkers verzamelden maandag voor een manifestatie in Brussel. 'We hebben volk moeten achterlaten omdat er onvoldoende capaciteit op de treinen was. Maar ik denk wel dat men de waarschuwing nu ernstig neemt. We willen nu een oplossing en niet binnen enkele jaren', zegt Dylst.

'De eerste minister verwees naar de uitspraken van minister van Pensioenen Bacquelaine in het parlement, die zei dat hij iets speciaals wilde doen voor de mijnwerkers. De wetgeving moet daarvoor wel aangepast worden en zij zou ons steunen om de wetgevende macht toch te laten bewegen.'

De ex-mijnwerkers mogen op een versneld besluit van de werkgroep rond hun pensioenregeling rekenen. Indien dat besluit overeenkomt met de berekening van de mijnwerkers zelf, dan zal Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) worden ingelicht. Vervolgens is het aan de politieke partijen om een wetsvoorstel in te dienen.

Ook vertegenwoordigers van de partijen sp.a, PVDA, Vlaams Belang en N-VA waren aanwezig op de manifestatie. De Vriendenkring KS wil dat het wetsvoorstel voor de mijnwerkers nog behandeld wordt voordat de partijen mogelijk nieuwe verkiezingen uitschrijven. 'Als ze de Kamer toch vervroegd ontbinden, zonder met ons rekening te houden, dan verklaart men de oorlog aan de mijnwerkers en moeten de verantwoordelijken alle gevolgen vandien dragen', stelt Dylst.

