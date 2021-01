Een deel van de 2,3 miljoen gepensioneerden in België zal in januari netto iets minder pensioen krijgen. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang Van Limburg. Maar van lagere pensioenen is er geen sprake, verzekert de Pensioendienst.

Er wordt alleen maar iets meer bedrijfsvoorheffing afgehouden, zodat de gepensioneerden later bij hun belastingen niets of bijna niets meer hoeven bij te betalen of zelfs iets terugkrijgen. Doordat er niet werd gecommuniceerd over de ingreep, veroorzaakt ze wel onrust.

Er staat enkel een bericht op de websites van de FOD Financiën en de Pensioendienst. 'Wij zijn zelf pas laat op de hoogte gebracht', zegt Vic Beullens van de Federale Pensioendienst.

