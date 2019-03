Zelfstandigen vinden steeds beter hun weg in de lettersoep van het aanvullend pensioen. Acroniemen zoals VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen), IPT (individuele pensioentoezegging) en sinds vorig jaar ook POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) hebben geen geheimen meer voor zij die weten dat ze niet op de overheid kunnen vertrouwen voor een deftig pensioen. Met het VAPW, ofwel het vrij aanvullend pensioen voor werknemers, hebben we er binnenkort nog een letterwoord bij. De vraag is alleen hoeveel werknemers in staat én bereid zullen zijn een klein of een groter deel van hun loon daarvoor af te staan.

Is het niet makkelijker het bekende systeem van individueel pensioensparen verder uit te bouwen?

Eerder deze week werd bekend dat 39 procent van de Belgische gezinnen het in 2018 moeilijk had te sparen, volgens een enquête van Test-Aankoop. Minstens een deel van de werknemers die nog geen aanvullend pensioen opbouwen via de werkgever, hoort bij de kleinste verdieners in ons land. Niet iedereen kan een deel van zijn loon missen.

Werknemers die dat wel kunnen en willen, krijgen er iets voor terug op de dag dat ze met pensioen gaan, in de vorm van een kapitaal of een rente. Maar over het behoud van de koopkracht van die tot het pensioen opzijgezette centen, ontbreekt elke garantie. Voor werknemers die al ergens een aanvullend- pensioenpotje hebben, wordt het ook ingewikkeld te berekenen hoeveel ze extra mogen storten voor het VAPW. De werkgever moet de bijdragen op het loon inhouden, dus de werknemer bezorgt er zijn werkgever een beetje last mee.

Als het doel is dat iedereen 3 procent van zijn loon opzijzet voor zijn oude dag, dan zou het weleens kunnen dat dit nieuwe vehikel zijn doel voorbijschiet. Is het dan niet makkelijker iets vertrouwds en bekends als het individuele pensioensparen voort uit te bouwen, om hetzelfde doel te bereiken?