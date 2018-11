Het is een slecht jaar voor de pensioenspaarder

De overheid heeft de mogelijkheden voor het pensioensparen uitgebreid. Dat is de derde pijler van het pensioen, boven op het wettelijke pensioen (de eerste pijler) en het aanvullend pensioen via de werkgever (de tweede pijler). Wie dat wil, kan dit jaar tot 1230 euro storten voor het pensioensparen. Maar wie meer dan 960 euro naar zijn pensioenspaarfonds of zijn pensioenspaarverzekering overschrijft, verliest wel een stukje fiscaal voordeel. De belastingvermindering bedraagt dan slechts 25 procent op het volledige bedrag. Wie 960 euro of minder stort, krijgt 30 procent van zijn storting terug via zijn belastingaangifte.

