Op enkele uitzonderingen na zullen gepensioneerden hun fiscale fiche niet langer op papier ontvangen. De Pensioendienst gaat de pensioenbedragen immers rechtstreeks aan de FOD Financiën bezorgen, waardoor de gegevens al ingevuld staan in Myminfin, Tax-On-Web en in de voorstellen van vereenvoudigde aangifte. Dat meldt de Pensioendienst woensdag.

Door de samenwerking tussen de Pensioendienst en Financiën wordt een papieren versie van de fiscale fiche in de meeste gevallen overbodig. Daardoor moeten zowat 2,5 miljoen van die fiches niet meer de bus op. Enkel de gepensioneerden die hun aangifte nog op papier doen, en enkele andere uitzonderingen, ontvangen hun fiscale fiche via de post. Wie toch graag een papieren versie wil, kan die nog steeds aanvragen.

Het was de coronapandemie die mee tot de beslissing heeft geleid. Door die pandemie begin 2020 kon de Pensioendienst de fiscale fiches niet meer op papier verzenden. Hij stuurde daarom de gegevens van de fiscale fiche rechtstreeks naar de FOD Financiën en bood alternatieven aan om zelf een papieren versie aan te vragen. 'Die ervaring leerde ons dat slechts 5 procent van de gepensioneerden een papieren versie aanvroeg. Daarom besloten we nu gerichter papieren versies te versturen in 2021.'

