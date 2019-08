Voor Hélène Casman en Alain Laurent Verbeke is het duidelijk. De Vlaamse overheid duwt de Belgen in de richting van een schenking, door de sterk uiteenlopende tarieven voor schenken en erven. "Als je je kinderen 27 procent erfbelasting laat betalen, word je uitgescholden voor dommerik. Dat is een absurditeit."

Vandaag komen Hélène Casman en Alain Laurent Verbeke van Greenille by Laga als gelijken aan tafel. Weinigen in België weten evenveel over het huwelijksvermogensrecht of het erfrecht als deze twee. Toen ze elkaar bijna 30 jaar geleden leerden kennen, was Casman al een gevestigde waarde in het notariaat en kwam Verbeke nog maar piepen. In 1997 begonnen ze samen het onafhankelijke advieskantoor Casman & Verbeke Consultants, nadat Verbeke bij Casman stage had gelopen in de notarispraktijk waarin zij actief was.

...