Het gemiddelde pensioenspaarfonds won bijna 2 procent in 2020. Op één fonds na sloten ze het jaar positief af. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

We vroegen de beheerders van de pensioenspaarfondsen om 2020 te omschrijven in één zin. "Een wilde rit op de achtbaan", stelt Bart Van Poucke van BNP Paribas Asset Management, dat meer dan 6 miljard euro en dus de grootste pot van de pensioenspaarders beheert. Paul De Meyer van Capfi Delen Asset Management vaarde met het Hermes Pensioenfonds "langs klippen in zwaar stormweer", maar zijn schip met 130 miljoen euro kwam uiteindelijk ongehavend op zijn bestemming aan, dankzij de budgettaire en monetaire stimulansen en de aankondiging van efficiënte vaccins. Het nieuws over de vaccins zorgde ervoor dat de fondsen op het einde van de achtbaanrit naar boven werden gekatapulteerd, kort na een neerwaartse kurkentrekker. De wilde rit resulteerde in een positief rendement bij de meeste pensioenspaarfondsen. De beheerders van Degroof Petercam komen het best uit de vergelijking van de rendementen in 2020. Zij beheren het pensioenspaarfonds van vdk bank (+5,5%) en de pensioenspaarfondsen van Argenta (dynamisch fonds: +4,5% en defensief fonds: +2,1%). Hun collega Werner Wuyts van Dierickx Leys moet toegeven dat de reisbeperkingen Interbeurs Hermes (-1%) "midscheeps" hebben getroffen in het eerste kwartaal van 2020. "De aandelenportefeuille, met een focus op bekende luxemerken, recupereerde daarvan slechts gedeeltelijk." Johan Van Geeteruyen van Degroof Petercam verwacht dat het herstel van de economische groei in 2021 zal beginnen. Hij heeft het Argenta Pensioenspaarfonds onder zijn hoede, dat vorig jaar voorbij de grens van 2 miljard euro is gegaan, en het Argenta Pensioenspaarfonds Defensive, waar 310 miljoen euro in zit. Van Geeteruyen: "Dankzij de komst van de vaccins is er een uitweg uit de miserie. Bijkomende maatregelen van de overheden en de centrale banken zullen het economische leven stimuleren. Er staat nog veel cash van beleggers aan de zijlijn. Daarom zijn wij risk on gepositioneerd." Dat wil zeggen: meer aandelen dan normaal. Ook Star Fund van ING, dat onder auspiciën van Laura Reussens en Pierre Nicolas staat, is "overwogen in aandelen". Reussens voegt er nog een voorkeur voor Europa en de financiële sector aan toe, "een sector die zal profiteren van een rotatie op de markten naar meer cyclische sectoren en een stijging van de rente op langere termijn". Ook Paul Beller, die de Pricos-fondsen bestiert, verwacht "een back-to-normalscenario waarbij de derde en de vierde golf van besmettingen geleidelijk worden ingehaald door de vaccinaties". Hij zet ook iets meer in op aandelen en iets minder op obligaties, met een licht hoger gewicht dan normaal voor cyclische sectoren.Paul De Meyer denkt dat 2021 "een medaille met twee zijden" wordt. "In de eerste helft zal het virus nog tekeergaan en economische schade aanrichten. Dan wil je bedrijven in de portefeuille die wendbaar en voldoende solide zijn. In de tweede helft zullen cyclische aandelen en zwaar getroffen sectoren zoals luchtvaart en entertainment heropleven." Daarnaast valt op dat het duurzame pensioenspaarfonds van KBC, Pricos SRI, ruim dubbel zo goed presteerde als het klassieke pensioenspaarfonds Pricos. SRI is de afkorting van 'socially responsible investing' of maatschappelijk verantwoord beleggen. Verschillende banken vroegen in 2020 het duurzaamheidslabel van Towards Sustainability aan voor hun pensioenspaarfondsen. Bij de drie fondsen waarvan de naam met BNP Paribas B Pension begint, werd het woord 's ustainability' aan de naam toegevoegd om het duurzame karakter te benadrukken. Ook bij de fondsen van Crelan en Metropolitan-Rentastro Growth gebeurde dat. Al die fondsen worden beheerd door Bart Van Poucke van BNP Paribas Asset Management. Star Fund, met 4,4 miljard euro in beheer, verwierf eveneens het duurzame label. Ook de pensioenspaarfondsen van Belfius, waarvoor Jiri Baert van Candriam de beleggingsbeslissingen neemt, ging de duurzame toer op om "het hoofd te bieden aan de uitdagingen van vandaag en morgen in milieu, sociale relaties en deugdelijk bestuur". Baert: "Met een duurzame positionering kunnen de fondsen inspelen op trends voor de lange termijn, zoals de Green Deal en investeringen in infrastructuur, die steeds groener worden."