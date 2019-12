Tot nu toe hebben in totaal 7.928 Belgen effectief betaald voor een regularisatie van hun studiejaren. Allemaal samen betaalden ze een bedrag van 24.100.535 euro. Dat heeft Belga vrijdag vernomen van de Federale Pensioendienst (FDP).

Tot eind november 2019 hebben in totaal 11.912 werknemers en 16.338 ambtenaren, samen 28.250 Belgen, een aanvraag tot regularisatie van hun studiejaren ingediend. Hiervan hebben tot nu toe 3.056 werknemers en 4.872 ambtenaren, dus 7.928 Belgen in totaal, effectief betaald voor een totaalbedrag van respectievelijk 15.154.048 euro en 8.946.477 euro, samen goed voor een bedrag van 24.100.535 euro.

De helft van de dossiers zijn nog in onderzoek of wachten op een beslissing van de verzoeker, aldus nog de FDP. Dit betekent dat hij of zij een voorstel ontvangen heeft en nu nog de knoop moet doorhakken. De reden waarom iemand al dan niet beslist om studiejaren te regulariseren is een persoonlijke keuze die door de FPD niet wordt bevraagd, maar het lijkt voor de hand te liggen dat een afweging tussen kosten en baten in de persoonlijke overwegingen een belangrijke rol speelt.

De regularisatie houdt in dat toekomstige gepensioneerden de mogelijkheid hebben om een bijdrage te storten waardoor hun studiejaren zullen meetellen in de berekening van het wettelijke rustpensioen en dus tot een hoger pensioen 'kunnen' leiden. Zo'n regularisatie kan hoe dan ook alleen iets opbrengen voor wie bij zijn pensionering nog niet aan een volledige loopbaan komt, dat wil zeggen 45 jaar of soms minder volgens het statuut.