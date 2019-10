De Belgen hebben maar weinig vertrouwen in het wettelijk pensioen: nauwelijks 6 procent van de toekomstig gepensioneerden ervan overtuigd dat die eerste pensioenpijler zal volstaan om de gewenste levensstandaard te kunnen bewaren. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde enquête van pensioenexpert NN.

Volgens het onderzoek maakt 64 procent van de Belgen zich zorgen over de financiële situatie tijdens zijn of haar toekomstig pensioen. Meer dan de helft (56 procent) rekent niet op een pensioen van de overheid. En slechts 6 procent denkt dat dit wettelijk pensioen zal volstaan om de levensstandaard te behouden. Heel wat Belgen willen tijdens het pensioen vooral tijd nemen om te reizen of zich op de hobby's te richten. Om die plannen waar te maken denkt de Belg gemiddeld 1.790 euro per maand nodig te hebben.

Maar slechts een minderheid (43 procent) van de ondervraagden denkt dat ze die financiële reserve opgebouwd zullen hebben wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. En 38 procent vreest zelfs volledig zonder geld te komen zitten tijdens het pensioen.

Ondanks die grote mate van ongerustheid, onderneemt maar een kleine minderheid zelf actie om de nodige reserves op te bouwen. Amper 11 procent van de Belgen heeft ooit een persoonlijk financieel plan opgesteld of laten opstellen. Het pensioensparen is wel populair: 65 procent doet dat, maar dan vooral om fiscale redenen.

Tot slot verwacht 6 op 10 jonge Belgen (onder de 35 jaar) dat ze na hun pensionering nog zullen moeten bijverdienen. Voor de pensioenenquête heeft het onafhankelijk onderzoeksbureau Indiville 1.059 niet-gepensioneerde Belgen tussen 20 en 64 jaar ondervraagd.