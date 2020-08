Oxfam België lanceert vrijdag een noodfonds voor Beiroet. Het geld dat de organisatie daarmee ophaalt, gaat rechtstreeks naar de lokale partners voor hulpverlening aan de slachtoffers van de zware explosie die dinsdagavond aan minstens 154 mensen het leven kostte en waarbij 5.000 anderen gewond raakten.

Oxfam werkt samen met lokale partners om na te gaan hoe zij degenen kan helpen die hun huis en inkomen verloren door de explosie in Beiroet, zegt de organisatie vrijdag in een persbericht. De omvang van de ramp betekent dat honderdduizenden mensen onmiddellijk hulp nodig hebben, zoals voedsel, onderdak, water, brandstof en bescherming, en ook steun om hun leven en levensonderhoud weer op te bouwen.

'Mensen van wie de huizen beschadigd of volledig vernield zijn, zullen geen toegang hebben tot hun geld om te beginnen met de reparatie of wederopbouw, en essentiële zaken zoals tarwe en medicijnen zullen binnenkort schaars zijn, omdat de haven van Beiroet, het belangrijkste opslag- en bevoorradingspunt, is weggevaagd. Er zal een enorme inspanning nodig zijn om te herstellen', zegt Bachir Ayoub, beleidsmedewerker voor Oxfam in Libanon.

'De verwoesting in Beiroet is onvoorstelbaar en de weg naar herstel zal lang en moeilijk zijn', zegt ook Catherine De Bock, humanitaire beleidsmedewerker voor Oxfam België. 'We zijn solidair met iedereen die is getroffen terwijl we samen werken aan de wederopbouw. Het noodfonds dat Oxfam België lanceert zal gebruikt worden om het werk lokale organisaties te versterken.'

Doneren kan via de website van Oxfam.

