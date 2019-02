Overheid lanceert infocampagne over het zorgbudget

Ongeveer 4,5 miljoen mensen in Vlaanderen betalen elk jaar een zorgpremie van 52 of 26 euro voor de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse sociale bescherming gebruikt die zorgpremies om zorgbehoevende mensen in Vlaanderen elke maand met een zorgbudget te versterken. Sinds dit jaar biedt de Vlaamse sociale bescherming ook een tegemoetkoming wanneer iemand een mobiliteitshulpmiddel zoals een rolstoel moet kopen of huren.

De campagne bestaat uit korte videospotjes waarin vier getuigen vertellen hoe het zorgbudget voor hen een verschil maakt. 'De Vlaamse sociale bescherming draait rond solidariteit', stelt minister Vandeurzen. 'Die solidariteit tonen we met deze campagne. Met je zorgpremie verbeter je de levenskwaliteit voor vele duizenden zorgbehoevende mensen. Je betaalt het ook voor jezelf, want zo maak je deel uit van de Vlaamse sociale bescherming en kan je zelf ook een beroep doen op de voordelen wanneer je ze nodig hebt.'

Dit jaar is de Vlaamse sociale bescherming uitgebreid met mobiliteitshulpmiddelen en is ook de financiering van de ouderenzorg een onderdeel van dit systeem geworden. De campagne over de Vlaamse sociale bescherming loopt van 18 februari tot 10 maart. Dat is de periode waarin de meeste mensen een brief van hun zorgkas krijgen met de vraag om hun zorgpremie te betalen.