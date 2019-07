Orange biedt voortaan een telecombundel aan met onbeperkt vast internet en een mobiel abonnement. Het mikt daarmee naar eigen zeggen op een belangrijke nichemarkt in België, die van de 'kabelknippers'. Dat zijn mensen die geen nood meer hebben aan een klassiek tv-abonnement.

Een groep consumenten, vooral jongeren, kijkt minder en minder op de klassieke manier naar televisie. Zij kijken tv naar programma's via de vele streamingapps, zoals Netflix, VRT Nu, VTM Go en Youtube. Die kijkers hebben geen nood meer aan een tv-decoder, maar zijn wel gebaat bij internet zonder datalimiet.

De formule Love Duo is voor hen. Er zijn verschillende combinaties mogelijk, die 42 tot 64 euro per maand kosten. Daarin zit sowieso onbeperkt snel internet (100 Mbps), aangevuld met een mobiel abonnement. In de bundel van 42 euro is dat wel maar een mager beestje: er zit maandelijks amper 200 MB mobiele data en 1,5 uur bellen in.

Love Duo is voor Orange een tussenstap naar het al lang aangekondigde abonnement met enkel vast internet. Wanneer dat er komt, is nog niet duidelijk. Orange wacht nog op nieuwe regulering rond de groothandelstarieven. Het maakt voor het vaste aanbod immers gebruik van de infrastructuur van kabelbedrijven Telenet, Voo en Brutélé.

Het is maar de vraag of Orange met zijn Love Duo veel hartjes zal veroveren. Ook de concurrentie verleidt de kabelknippers al een tijdje. Bij Scarlet, het lowcostmerk van Proximus, kost onbeperkt internet bijvoorbeeld maar 35 euro per maand. De surfsnelheid ligt in die formule wel lager dan bij Orange. Daarnaast kwamen Proximus (Epic Combo) en Telenet (Yugo) ook al met specifieke pakketten voor wie geen tv-decoder meer nodig heeft.