Orange Belgium beloont zijn aandeelhouders met een hoger dividend. Dat blijkt uit de jaarresultaten die het bedrijf donderdag heeft vrijgegeven. De telecomoperator zegt met vertrouwen naar 2020 te kijken.

Orange Belgium kon in het vierde kwartaal de omzet 4,8 procent opkrikken tot 369,5 miljoen euro, met dank aan een hogere omzet uit retaildiensten en de verkoop van apparatuur. Dat zorgt voor een EBITDAal-winst (dat is de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen maar na leasekosten) van 79,6 miljoen euro: een stijging met 5,5 procent. Netto bleef 11 miljoen euro over. Voor het volledige jaar komt de omzet uit op 1,34 miljard euro: 3,3 procent hoger dan een jaar eerder.

Onder de streep rest uiteindelijk 34 miljoen euro, tegenover een winst van 32,4 miljoen euro in 2018. CEO Michaël Trabbia spreekt over solide commerciële resultaten het voorbije jaar, ondanks de actievere concurrentie in de tweede jaarhelft, en zegt er alle vertrouwen in te hebben ook in 2020 een mooie EBITDAaL-groei tot stand te kunnen brengen. Concreet verwacht Orange Belgium in 2020 een lage eencijferige groei van de omzet, en streeft het bedrijf naar een EBITDAaL tussen 310 en 330 miljoen euro. Aandeelhouders kunnen uitkijken naar een dividend van 0,60 euro per aandeel, tegen 0,50 euro een jaar eerder.

