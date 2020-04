De VDAB krijgt bijna vier keer meer aanvragen voor onlineopleidingen dan anders. Misschien is deze lockdownperiode ook voor u een goede gelegenheid om uw vaardigheden bij te schaven?

Als gevolg van de coronacrisis telt ons land al ruim 1,26 miljoen tijdelijk werklozen. Sommige thuiszitters grijpen deze gelegenheid aan om zichzelf bij te scholen. Dat blijkt uit de cijfers van de VDAB. De Vlaamse arbeidsbemiddelaar tekende tussen 16 maart en 1 april bijna 19.000 aanvragen voor onlineopleidingen op. Dat zijn er bijna vier keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De populairste afstandscursussen hebben betrekking op boekhouden, loon- en personeelsadministratie, Excel, Frans en artificiële intelligentie.Het gratis onlineaanbod van de VDAB bestaat uit een paar honderd opleidingen. Toegang krijgt u nadat u een account hebt aangemaakt. Via het linkermenu kunt u het assortiment filteren volgens de doelgroep (werkzoekende, werknemer of werkgever - voor die laatste zijn er weliswaar nog geen cursussen beschikbaar), het vakgebied en zelfs het knelpuntenberoep. De opleidingen zijn 24 uur per dag toegankelijk, zodat u ze in uw eigen tempo kunt volgen. Ook na de coronacrisis kunt u zo makkelijk uw studiemomenten inplannen.Kijk goed na welke modaliteiten gelden voor de opleiding die u wilt volgen. Voor sommige cursussen geldt een tijdsbeperking. Meestal bedraagt die 90 dagen. In dat geval ziet u wel de gebruikelijke studietijd, zodat u vooraf een idee hebt waaraan u begint. Vaak krijgt u de kans online oefeningen te maken. Die worden automatisch gecorrigeerd. Afhankelijk van de gekozen cursus is soms ook de persoonlijke begeleiding van een coach voorzien. Die antwoordt op uw vragen of opdrachten binnen 24 of 48 uur.Sinds de corona-uitbraak zijn de onderwijsinstellingen overgeschakeld naar digitale lessen. In de hele wereld bieden gerenommeerde universiteiten al veel langer allerlei onlinecursussen aan voor een groot publiek. Deze MOOC's (Massive Open Online Courses) bevatten onder andere opgenomen hoorcolleges, videomateriaal, teksten, cases en blogs. Vaak maakt een discussieforum de interactie mogelijk met medestudenten, docenten en assistenten. De cursussen zijn grotendeels Engelstalig, en de keuze aan vakgebieden en specialiteiten is ruim.Meestal krijgt u gratis toegang tot het cursusmateriaal. Voor de extra's - denk aan begeleiding, beoordeelde opdrachten, een certificaat na een succesvolle afronding,... - betaalt u evenwel een beperkt bedrag van bijvoorbeeld 50 dollar. Gespecialiseerde opleidingen zijn ietsjes duurder (bijvoorbeeld 80 dollar). Voor officiële master's degrees kunnen de kosten oplopen tot duizenden dollars. Vanwege corona hebben heel wat aanbieders hun prijzen verlaagd of hun gratis aanbod fors uitgebreid.Het internetplatform Class Central verzamelt 15.000 MOOC's van een kleine 950 universiteiten in de hele wereld. Dat zijn een heleboel Amerikaanse (Harvard, Berkeley, Princeton, MIT, Yale, Caltech,...), maar ook buitenlandse instellingen zijn hier goed vertegenwoordigd. Dus ook bijvoorbeeld de KU Leuven, UCLouvain en de VUB. Zoeken in het opleidingsaanbod kan op diverse criteria. Er zijn overigens alternatieve verzamelplatformen zoals Coursera, edX en MOOC List, maar die zijn naar onze mening minder volledig.Om te zoeken naar MOOC's in ons land, kunt u een kijkje nemen op de websites van de universiteiten zelf. Maar daar wordt u altijd doorverwezen naar een ondersteunend platform zoals edX of Class Central. Wij troffen bij KU Leuven achttien cursussen aan, waaronder het pas gelanceerde en uiterst actuele 'Vaccines: from smallpox to technologies of the future' (49 dollar). Bij UCLouvain vonden we er meer dan dertig terug, zowel in het Frans als in het Engels. Voor het MOOC-aanbod van de VUB wordt u omgeleid naar Canvas Network, maar op dat cursusplatform liepen wij een beetje verloren.LinkedIn Learning verzamelt ruim 15.000 Engelstalige videocursussen voor uw professionele en persoonlijke ontwikkeling. Het aanbod behelst drie categorieën: Business, Creative en Technology skills. U krijgt aanbevelingen op basis van uw LinkedIn-profiel, maar u kunt ook zelf browsen of zoeken op trefwoord. Na de gratis proefperiode van een maand betaalt u maandelijks 29,98 euro of 19,99 euro per maand als u voor een jaar betaalt. Wanneer u een opleiding succesvol hebt afgerond, kunt u die weergeven op uw LinkedIn-pagina.Ook bij Udemy kunt u terecht voor allerlei cursussen. Dat platform verzamelt liefst 100.000 video-opleidingen - soms ook Nederlandstalige. U betaalt geen abonnementsgeld, maar een eenmalig bedrag per cursus. De prijzen starten vanaf 11,99 euro per stuk, en er worden heel wat duurdere leerprogramma's aangeboden tegen de minimumprijs. U krijgt vooraf altijd een uitgebreide beschrijving van de inhoud, de lengte en de eventuele vereisten, zoals specifieke voorkennis.We vermelden nog dat Class Central ook MOOC's van meer dan 500 bedrijven en instellingen verzamelt. Bekende namen zijn Google, Microsoft, Amazon, Cisco, Mercedes-Benz en Unesco.