Open VLD pleit voor een permanente verlaging van de btw naar 6 procent op elektriciteit en een tijdelijke btw-verlaging op gas. De voorstellen maken deel uit van een 'interfederaal noodplan voor energie' dat partijvoorzitter Egbert Lachaert op tafel legt.

De liberalen zijn traditioneel een eerder koele minnaar van btw-verlagingen, maar passen hun standpunten nu aan naar aanleiding van de extreem hoge energieprijzen. Die zijn een rechtstreeks gevolg van de Russische invasie in Oekraïne, al zaten de prijzen al op een verhoogd niveau door de heroplevende economie na corona.

Volgens Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zal de crisis wellicht nog een hele tijd duren. Daarom legt hij een noodplan op tafel, om gezinnen én bedrijven 'op korte termijn' te ondersteunen. De liberalen koppelen die steun wel aan maatregelen om op langere termijn in te zetten op meer duurame energie. Dat moet er ook voor zorgen dat de energiebevoorrading onafhankelijker wordt van autoritaire regimes zoals dat in Rusland.

Het noodplan houdt onder meer een permanente btw-verlaging op elektriciteit naar 6 procent in, en een btw-verlaging op gas voor de komende zes maanden, al kan dat voor Open VLD komende winter wel verlengd worden als de prijzen dan niet genormaliseerd zijn.

Om de prijzen aan de pomp te dempen, pleiten de liberalen voor een tijdelijke korting van 20 tot 40 eurocent per liter.

