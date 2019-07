De OPEC verwacht voor volgend jaar een nieuw en mogelijk hardnekkig overschot op de wereldwijde oliemarkt door schalie-olie uit de Verenigde Staten. Dat blijkt uit recente prognoses van het kartel van olie-exporterende landen.

Vorige week werd nog een akkoord bereikt over het verlengen van afspraken over een productieplafond van OPEC-landen en enkele gelegenheidspartners, zoals oliereus Rusland. Dat akkoord moet ervoor zorgen dat de prijzen voor ruwe aardolie niet te veel dalen als gevolg van ongebreidelde productie door deelnemende landen.

De VS zijn niet betrokken bij de OPEC en pompen veel zogeheten schalie-olie op. Dat is olie die in moeilijker bereikbare steenlagen zit en kan worden bereikt met behulp van fracking, het breken van steenlagen door middel van chemicaliën en explosieven.

De OPEC schat nu dat volgend jaar door de OPEC-landen dagelijks 560.000 vaten olie te veel opgepompt zullen worden in verhouding tot de vraag. De productie van OPEC-rivalen als de VS stijgt twee keer sneller dan de wereldwijde vraag naar olie. De productiebeperkingen van de OPEC onder leiding van Saoedi-Arabië zijn bedoeld om de olieprijzen op te krikken. De huidige prijzen van ongeveer 67 dollar per vat zijn lager dan de niveaus die veel OPEC-landen beogen om hun overheidsuitgaven te dekken.