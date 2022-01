De olieprijzen stijgen, en volgens de OPEC moet niet meteen een daling van de vraag verwacht worden. Het oliekartel houdt vast aan zijn eerdere prognoses waarbij de vraag naar ruwe olie nog een heel jaar robuust zal blijven, in lijn met het economisch herstel en ondanks de risico's van de coronapandemie, klinkt het dinsdag in het maandelijkse rapport.

Voor 2022 verwacht de OPEC dat er dagelijks 4,2 miljoen vaten meer zullen nodig zijn, tot 100,8 miljoen vaten per dag, zo staat in het rapport. 'Zelfs als er een impact zou zijn van de omikronvariant van het coronavirus, dan zou die licht zijn en van korte duur. Het economisch herstel is daarentegen duurzaam', aldus het kartel.

Begin januari besliste de OPEC en zijn partners, samen de OPEC+, om de olieproductie te verhogen, al voor de zevende maand op rij. Met name in Angola en in Saoedi-Arabië wordt er meer geproduceerd, in Libië daarentegen minder. Maar analisten wijzen erop dat die productiestijging niet voldoende is om de hogere vraag op te vangen. Dat verklaart ook waarom de olieprijzen momenteel op hun hoogste niveau in meer dan zeven jaar noteren.

