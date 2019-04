Onlinetool geeft zelfstandigen in spe een idee van hun netto-inkomen

Wie overweegt om zelfstandige in hoofdberoep te worden, kan voortaan gratis zijn of haar te verwachten inkomsten berekenen. De dienstengroep voor zelfstandigen en ondernemers Xerius heeft daarvoor donderdag een bruto-netto calculator, de eerste in zijn soort voor zelfstandigen, online beschikbaar gemaakt.