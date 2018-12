Online geschenken kopen: zo loopt u geen enkel pakje mis

In 2017 verwerkte bpost 190.000 pakjes per dag. De eindejaarsfeesten stuwden de volumes zelfs naar dagelijkse pieken van 350.000 stuks. Ook voor dit jaar worden opnieuw hallucinante cijfers verwacht. Eén op de zeven bestellingen kan echter niet meteen worden afgeleverd, omdat er niemand thuis is op dat tijdstip. In dat geval kunt u het pakketje de dag nadien in een aangegeven postkantoor in de buurt afhalen, of vragen dat de postbode zich nog een tweede keer aanmeldt aan uw voordeur.

...