Oekraïne en enkele ngo's hebben in enkele dagen miljoenen dollars opgehaald in cryptomunten. Dat vergde niet meer dan enkele tweets.

Vorige week zaterdag stuurde de Oekraïense regering een tweet de wereld in met twee digitale adressen, waarop iedereen bitcoin, ether of andere cryptomunten kan storten. "Sta het Oekraïense volk bij. We ontvangen vanaf nu giften in cryptomunten. Bitcoin, Ethereum en USDT", zo las het bericht.

Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT.



BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P



ETH and USDT (ERC-20) - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14 — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 26, 2022

In eerste instantie reageerde de crypto-space op Twitter argwanend. De Ethereum-oprichter en Rus Vitalik Buterin waarschuwde voor mogelijke fraude, maar al snel kwamen de eerste berichten dat de oproep legitiem was, en dat de twee crypto-adressen werkelijk van de Oekraïense overheid zijn. Iets later lanceerde de Oekraïense minister van Digitale Zaken dezelfde tweet ter bevestiging.

Stand with the people of Ukraine

Now accepting cryptocurrency donations. Ethereum. Bitcoin and Tether (USDTtrc20)



BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P



ETH — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14



USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

Sindsdien groeit de Twitter-draad onder de oproepen aan met de ene na de andere betalingsbevestiging. "Ik stuur 100 dollar per dag tot Rusland oprot" of "A little help from Thailand", zijn een paar reacties van crypto-donateurs.

Ondertussen hebben Oekraïne en de betrokken ngo's al voor meer dan 24 miljoen dollar aan cryptogiften ontvangen, zegt Elliptic , een bedrijf gespecialiseerd in blockchainanalyse en geldstromen in de cryptosector. Zo'n 42 procent daarvan is in bitcoin, 38 procent in ether en de rest in andere digitale munten.

Grote bedragen

Behalve de Oekraïense regering ontvangt ook de ngo Come Back Alive (CBA) heel wat donaties. Die non-profitorganisatie, opgericht in 2014, ondersteunt het Oekraïense leger. CBA plaatste zaterdag ook zijn crypto-adres online, om giften op te ontvangen.

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn er al meer dan 26.000 cryptodonaties naar Oekraïne en de betrokken ngo's gestroomd. Soms gaat het om grote bedragen. Zo ontving een ngo meer dan 3 miljoen dollar in bitcoin van een enkel adres. Een ander adres doneerde meer dan 1,7 miljoen dollar. Sam Bankman-Fried, de oprichter van de Amerikaanse cryptobeurs FTX, doneerde 250.000 dollar. Een deel van de giften komt uit de opbrengsten van digitale kunstwerken (NFT's).

Vorige week is ook UkraineDAO opgericht, onder meer door leden van de Russische protestband Pussy Riot. Het is een Decentralised Autonomous Organisation, een type organisatie waar in cryptosferen veel mee geschermd wordt. DAO's zijn decentraal, en daarmee in handen van de leden van het netwerk. UkraineDAO zal zijn ontvangen giften doorstorten aan de ngo CBA. Het heeft al meer dan 3 miljoen dollar in ether opgehaald.

