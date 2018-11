Notarissen lanceren virtuele gesprekspartner voor vragen over huwelijksstelsel

Door goede afspraken te maken voor of tijdens het huwelijk, kan veel ellende vermeden worden bij het overlijden van een huwelijkspartner of als het huwelijk toch spaak zou lopen, klinkt het.

De chatbot moet daarom een aanzet zijn voor (toekomstige) huwelijkspartners om stil te staan bij de verschillende mogelijkheden, zodat ze een meer bewuste keuze maken voor hun huwelijksstelsel. De chatbot is volgens notaris.be ook helemaal up-to-date. Op 1 september zijn het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht immers ingrijpend gewijzigd.

'De virtuele gesprekspartner van notaris.be is precies in het licht van deze belangrijke hervormingen ontwikkeld. Aan de chatbot zijn ook linken gekoppeld die verwijzen naar sites, brochures en infofiches van notaris.be met nog meer informatie over de verschillende huwelijksstelsels', klinkt het.

De chatbot is te vinden op www.notaris.be onder de rubriek 'Huwen en samenwonen'.