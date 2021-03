Bij de aankoop van een huis komen heel wat juridische en fiscale aspecten kijken. Tegelijkertijd moet de verkoopovereenkomst te allen tijde duidelijk zijn voor alle betrokken partijen. Daarom komt de Federatie van het Notariaat (Fednot) met een nieuw model van verkoopovereenkomst in heldere taal. Dat meldt de notarissenfederatie donderdag in een persbericht.

Om toekomstige discussies en risico's te vermijden, moet een verkoopsovereenkomst naast informatie over het goed en de partijen ook duidelijk de afspraken tussen de koper en verkoper oplijsten om zo de overdracht vlot te laten verlopen. Daarbij is het van belang dat iedere betrokken partij weet wat er precies in het zogenaamde compromis staat. Daarom lanceert Fednot een modelovereenkomst in klare taal.

'Een verkoopovereenkomst moet zo volledig en duidelijk mogelijk zijn, zodat er achteraf geen discussies ontstaan. De tekst moet juridisch perfect in orde zijn, maar ook makkelijk te begrijpen. Vandaar dat we werk hebben gemaakt van een verkoopovereenkomst in heldere taal', aldus Katrin Roggeman, vicevoorzitter van Fednot, die onderstreept dat het de taak van de notaris is om complexe zaken op een toegankelijke manier te beschrijven.

Omdat de regelgeving van gewest tot gewest verschilt, heeft Fednot op notaris.be een modelovereenkomst klaar voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

