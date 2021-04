Ondanks de coronapandemie zagen 's werelds rijkste mensen hun vermogens nooit eerder zo fors toenemen als in 2020. Dat blijkt dinsdag uit de 35ste miljardairslijst van Forbes. 493 namen zijn nieuwkomers in de rangschikking.

Het magazine telt een recordaantal van 2.755 dollarmiljardairs in de wereld, van wie er drie woonachtig zijn in België. Dat zijn er liefst 660 meer dan een jaar eerder. Van hen waren er 493 nieuwkomers, mensen die nooit eerder op de lijst voorkwamen, opnieuw goed voor een record. Volgens Forbes kwam er vorig jaar elke 17 uur een nieuwe miljardair bij, van wie 210 uit China en Hong Kong en 98 uit de Verenigde Staten. Zowat 250 mensen die eerder uit de lijst verdwenen waren maakten hun comeback.

Jeff Bezos (Amazon) is voor het vierde jaar op rij de rijkste persoon op aarde, met een vermogen dat geraamd wordt op 177 miljard dollar (150 miljard euro), of 64 miljard dollar meer dan een jaar eerder, dankzij de koerswinst van het aandeel Amazon. Tesla-topman Elon Musk maakt de grootste vooruitgang en landt op de tweede plaats, met een vermogen van 151 miljard dollar, liefst 126,4 miljard meer dan een jaar eerder, toen hij nog op de 31ste plaats stond. De belangrijkste reden: een stijging met 705 procent van het aandeel Tesla. De Fransman Bernard Arnault (luxeproductenconcern LVMH) houdt vast aan de derde plaats op de lijst. Hij zag zijn vermogen verdubbelen van 76 miljard dollar tot 150 miljard dollar, dankzij een stijging met 86 procent van het aandeel LVMH, dat merken bezit als Louis Vuitton, Christian Dior en Sephora.

Rijken worden rijker

De tien rijkste mensen ter wereld hebben hun vermogens op een jaar tijd zien aandikken met twee derde, berekende Forbes. Vier mensen hebben een vermogen van meer dan 100 miljard dollar. Dat zijn de drie voorgenoemden en Bill Gates (124 miljard). Facebook-topman Mark Zuckerberg (97 miljard dollar) haalde de kaap van de 100 miljard dollar net niet, maar is goed voor de vijfde plaats.

De Verenigde Staten tellen nog steeds de meeste miljardairs (724, tegenover 614 vorig jaar), maar China komt aanzetten, met 698. Op plaats drie in de landenlijst volgt India (140).

In de lijst zijn ook drie dollarmiljardairs opgenomen met woonplaats in België. Het gaat om Giovanni Ferrero (Nutella) op de 40ste plaats met een vermogen van 35,1 miljard dollar, Luc Tack (textiel, chemie) op plaats 2.035 met een vermogen van 1,5 miljard en Peter Kamprad (Ikea) op plaats 2.378 met 1,2 miljard dollar.

