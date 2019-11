Nog steeds problemen met 80.000 Axa-bankkaarten

Er zijn woensdag nog steeds problemen met zowat 80.000 bankkaarten van Axa. Dat bevestigt een woordvoerder. Het is opnieuw mogelijk te betalen in winkels of online, maar thuisbankieren en geld afhalen bij automaten van Axa blijft onmogelijk.

Dinsdag bleek dat 80.000 debetkaarten van Axa die op vervaldag komen in december door een fout waren geblokkeerd. Dinsdagnacht zouden ze opnieuw worden geactiveerd, zo liet de bank weten. Maar er blijven dus ook woensdag problemen opduiken. Kaarthouders hebben geen toegang tot thuisbankieren en de Axa-automaten. De bank adviseert de Axa-app of de itsme-toepassing te gebruiken, of naar de loketten te komen. De woordvoerder hoopt dat de problemen in de loop van de dag opgelost raken.