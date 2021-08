Nog niet iedereen zal vanaf 1 september naar de klinisch psycholoog of orthopedagoog kunnen voor 11 euro per consultatie. Dat laat Koen Lowet van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen maandag weten. 'Het budget van 151 miljoen euro laat dat nog niet toe', klinkt het.

Het Riziv, de FOD Volksgezondheid en de sector kwamen eerder deze zomer tot een akkoord: vanaf september wordt de terugbetaling van psychologische zorg uitgebreid. Het gaat om een uitbreiding van een hervorming die voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) al had ingevoerd. Het budget wordt daarvoor opgetrokken van een kleine 40 miljoen euro naar bijna 152 miljoen euro.

Met die hele hervorming zou iedereen in principe vanaf 1 september voor 11 euro per consultatie naar de pscyholoog of de orthopedagoog kunnen, klonk het in juli, zij het voor een beperkt aantal sessies per jaar. Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) beaamde dat. 'Wie dit najaar een afspraak maakt bij een geconventioneerde psycholoog betaalt maximaal nog 11 euro voor een individuele sessie en 2,5 euro voor een groepsessie', meldde hij op 29 juli in een nieuwsbericht op zijn website.

Maar dat zal lang niet voor iedereen zo zijn, blijkt nu. 'Het vrijgemaakte budget laat nog niet toe om alle klinisch psychologen en orthopedagogen toe te laten treden tot deze overeenkomst en bijgevolg kunnen ook nog niet al hun patiënten hiervan gebruikmaken', zegt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder bij de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen. Het gaat om een raamakkoord waarbij er 'nogal wat elementen verder uitgewerkt dienen te worden', zegt hij. 'Het is vooral de bedoeling om een aantal innovatieve processen uit te testen in de praktijk om zo de verdere ontsluiting van de geestelijke gezondheidszorg in ons land verder voor te bereiden.'

De VVKP verwacht dat de werking pas vanaf 1 januari volgend jaar in het hele grondgebied op volle toeren kan draaien. Intussen kunnen de zorgverleners vanaf 1 september binnen de lokale netwerken geestelijke gezondheidszorg samen verder afspraken maken over hoe de middelen het best besteed kunnen worden, om dan tegen 31 december volledig operationeel te zijn. Zorgverleners kunnen wel nog altijd zelf kiezen of ze toetreden tot het netwerk. 'We stelllen alles in het werk om zo snel mogelijk de zorg toegankelijk te maken voor de burger', aldus nog Lowet.

Bij oppositiepartij N-VA zijn ze niet opgezet met de communicatie. Vooral minister Vandenbroucke moet het ontgelden. 'Natuurlijk vinden we elke stap richting toegankelijkere gezondheidszorg positief, maar zulke aankondigingspolitiek is totaal ongepast ten opzichte van wie het moelijk heeft', zegt Kamerlid Kathleen Depoorter.

Volgens Depoorter zitten er bovendien nog heel wat gaten in het masterplan mentale gezondheid van de minister, waar de hervorming deel van uitmaakt. 'De minister moet het plan nog voorleggen aan het federaal parlement, waar een grondige discussie op hem zal wachten. Onze fractie ondersteunt de vraag voor betere geestelijke gezondheidszorg, maar wij kiezen liever voor maatregelen die we ook kunnen waarmaken', besluit ze.

