Er is nog steeds geen oplossing voor de 300.000 Europeanen, onder wie duizenden Belgen, van wie de rekeningen weldra afgesloten dreigen te worden door een verreikende Amerikaanse wet.

De Raad van de Europese Unie heeft enkele dagen geleden een brief gestuurd naar Steve Mnuchin, de Amerikaanse minister voor Financiën. In de brief vestigde de Raad aandacht op de gevolgen van de Amerikaanse Facta-wet (Foreign Account Tax Compliance Act) voor Europese burgers. Het is een teken dat men zelfs op de hoogste Europese ambtelijke niveaus beseft dat het vijf voor twaalf is voor 'toevallige Amerikanen'.

...