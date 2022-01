Er zijn vorig jaar in België 15.759 vervalste bankbiljetten ontdekt en uit omloop gehaald, 9 procent minder dan in 2020. Dat heeft de Nationale Bank vrijdag meegedeeld.

Sinds 2016 worden er elk jaar minder valse bankbiljetten ontdekt. De daling was vorig jaar echter minder sterk dan in 2020, toen er bijna een derde minder vervalsingen uit omloop werden gehaald dan het jaar ervoor. De vertraging kan volgens de Nationale Bank te maken hebben met de coronacrisis. 'Het betalingsvolume nam immers sterk af, ongeacht het betaalmiddel, waardoor ook het aantal ontdekte valse bankbiljetten terugliep', klinkt het.

Drie kwart van de vervalsingen zijn biljetten van 20 of 50 euro.

De kans dat iemand met een vals biljet geconfronteerd wordt, is erg klein, benadrukken de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank (ECB). In 2021 werden 12 vervalsingen per miljoen echte bankbiljetten in omloop ontdekt. Dat zijn er minder dan ooit.

Wereldwijd werden er het voorbije jaar ongeveer 347.000 valse eurobankbiljetten uit roulatie gehaald, een kwart minder dan in 2020, aldus van haar kant de ECB.

De voorbije jaren werden er gaandeweg nieuwe biljetten gelanceerd in de eurozone, die beter beveiligd zijn tegen namaak. De meest recente vernieuwde biljetten waren die van 100 en 200 euro in 2019

Sinds 2016 worden er elk jaar minder valse bankbiljetten ontdekt. De daling was vorig jaar echter minder sterk dan in 2020, toen er bijna een derde minder vervalsingen uit omloop werden gehaald dan het jaar ervoor. De vertraging kan volgens de Nationale Bank te maken hebben met de coronacrisis. 'Het betalingsvolume nam immers sterk af, ongeacht het betaalmiddel, waardoor ook het aantal ontdekte valse bankbiljetten terugliep', klinkt het. Drie kwart van de vervalsingen zijn biljetten van 20 of 50 euro. De kans dat iemand met een vals biljet geconfronteerd wordt, is erg klein, benadrukken de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank (ECB). In 2021 werden 12 vervalsingen per miljoen echte bankbiljetten in omloop ontdekt. Dat zijn er minder dan ooit. Wereldwijd werden er het voorbije jaar ongeveer 347.000 valse eurobankbiljetten uit roulatie gehaald, een kwart minder dan in 2020, aldus van haar kant de ECB. De voorbije jaren werden er gaandeweg nieuwe biljetten gelanceerd in de eurozone, die beter beveiligd zijn tegen namaak. De meest recente vernieuwde biljetten waren die van 100 en 200 euro in 2019