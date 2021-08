De NMBS zoekt 10.000 reizigers die een nieuwe app willen testen die automatisch, op basis van de gps in de smartphone, het afgelegde treintraject registreert en het goedkoopste ticket aanrekent. De spoorwegmaatschappij gaat ervoor in zee met het Zwitserse bedrijf Fairtiq.

De NMBS overweegt het nieuwe systeem in te voeren naast bestaande verkoopkanalen. Het 'FTQ-Lab'-verkoopsysteem moet reizen met de trein nog eenvoudiger maken: via een app checkt de reiziger in als hij het station nadert en checkt hij weer uit van zodra hij op zijn bestemming is. De eindafrekening voor het afgelegde traject betaalt de reiziger in de app.

Volgens de NMBS kunnen treinreizigers zo tijd besparen en is de klantenervaring beter omdat het niet meer nodig is om gegevens in te voeren. Bovendien is de beste prijs gegarandeerd. De NMBS benadrukt dat de klassieke verkoopkanalen in ieder geval blijven bestaan.

Batterij opgesoupeerd

Nadeel kan zijn dat de app weegt op het batterijverbruik van de smartphone. Volgens de NMBS wordt gemiddeld ongeveer 5 procent batterij per uur opgesoupeerd. Als de smartphone uitvalt tijdens de rit, registreert de app de locatie op het moment dat de telefoon weer aangezet wordt.

Ook worden privacygevoelige locatiegegevens bijgehouden. De NMBS zegt dat die data een jaar worden bewaard. Reizen die ouder zijn dan een jaar, worden automatisch losgekoppeld van de klant. De app maakt geen bewegingsprofielen van individuele gebruikers, verzekert de spoorwegmaatschappij.

De NMBS gaat op zoek naar testers, die zich kunnen inschrijven via de website (https://www.belgiantrain.be/nl/innovation/fairtiq). Daarna zal het bedrijf een selectie maken. Voorlopig zullen testers vier producten uit het NMBS-gamma kunnen kopen: Senior, Youth, Weekend en Standaard-tickets.

Elders in Europa is het systeem van Fairtiq, een Zwiterse start-up, al in gebruik. Dat is het geval in Zwitserland en Liechtenstein en delen van Duitsland en Oostenrijk.

De NMBS overweegt het nieuwe systeem in te voeren naast bestaande verkoopkanalen. Het 'FTQ-Lab'-verkoopsysteem moet reizen met de trein nog eenvoudiger maken: via een app checkt de reiziger in als hij het station nadert en checkt hij weer uit van zodra hij op zijn bestemming is. De eindafrekening voor het afgelegde traject betaalt de reiziger in de app. Volgens de NMBS kunnen treinreizigers zo tijd besparen en is de klantenervaring beter omdat het niet meer nodig is om gegevens in te voeren. Bovendien is de beste prijs gegarandeerd. De NMBS benadrukt dat de klassieke verkoopkanalen in ieder geval blijven bestaan. Nadeel kan zijn dat de app weegt op het batterijverbruik van de smartphone. Volgens de NMBS wordt gemiddeld ongeveer 5 procent batterij per uur opgesoupeerd. Als de smartphone uitvalt tijdens de rit, registreert de app de locatie op het moment dat de telefoon weer aangezet wordt. Ook worden privacygevoelige locatiegegevens bijgehouden. De NMBS zegt dat die data een jaar worden bewaard. Reizen die ouder zijn dan een jaar, worden automatisch losgekoppeld van de klant. De app maakt geen bewegingsprofielen van individuele gebruikers, verzekert de spoorwegmaatschappij. De NMBS gaat op zoek naar testers, die zich kunnen inschrijven via de website (https://www.belgiantrain.be/nl/innovation/fairtiq). Daarna zal het bedrijf een selectie maken. Voorlopig zullen testers vier producten uit het NMBS-gamma kunnen kopen: Senior, Youth, Weekend en Standaard-tickets. Elders in Europa is het systeem van Fairtiq, een Zwiterse start-up, al in gebruik. Dat is het geval in Zwitserland en Liechtenstein en delen van Duitsland en Oostenrijk.