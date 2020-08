Wie een product of dienst online koopt, zal dat binnenkort niet meer kunnen regelen door enkel een kredietkaartnummer en de drie cijfers op de achterkant van de kaart door te geven. De Europese wetgeving vereist extra veiligheid, zegt bankenfederatie Febelfin.

Vooral de betalingen met een kredietkaart verlopen nog lang niet volgens de tweede Europese richtlijn voor betaaldiensten (Payment Services Directive 2 of PSD2), die in 2019 in werking trad. Handelaars moeten hun websites aanpassen, waarschuwt Febelfin. Anders riskeren ze dat betalingen geweigerd worden bij de verwerking.

Concreet moet een consument zich 'authentiseren' bij aankoop van een product of dienst online. Met uitzondering van transacties met een laag risico op fraude zal het bijvoorbeeld niet meer mogelijk zijn om een online aankoop te doen door alleen het nummer van de bankkaart en de code op de achterkant (CVC-code) op te geven, meldt Febelfin.

Behalve het kaartnummer zal de koper nog een extra bewijs moeten leveren dat de kaart zijn of haar bezit is. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een pincode of een code gegenereerd door een digipass. Een betaling zal dus in sommige gevallen iets omslachtiger worden.

Stappenplan

Er is een stappenplan uitgewerkt voor de invoering, zodat iedereen in orde is tegen het einde van het jaar. Vanaf 25 augustus geldt de strengere regeling al voor transacties boven 1.500 euro. De banken zullen de transacties tijdelijk wel nog opnieuw aanbieden aan de klant als ze niet voldoen aan de regelgeving.

Op 22 september wordt de drempel verlaagd tot 250 euro, op 19 oktober tot 30 euro en op 17 november tot 0 euro. Vanaf dan zal een betaling die niet voldoet, meteen worden geweigerd.

'Online websites en handelaars, zowel in België als in het buitenland, moeten dus hun systemen aanpassen om aan de Europese richtlijn te voldoen. Gebeurt dat niet, dan riskeren ze dat de banken de betalingen weigeren die niet conform de nieuwe veiligheidsregels zijn', klinkt het bij Febelfin.

De bankenfederatie raadt de handelaars aan om contact op te nemen met de leverancier van hun betaalsysteem om te controleren of er wijzigingen vereist zijn. In België is sterke authenticatie bij online betalingen echter al goed ingeburgerd, waardoor veel handelaars volgens Febelfin al in regel zijn.

