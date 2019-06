Moeders nemen veel vaker ouderschapsverlof dan vaders. De overheid wil het verlof populairder maken bij mannen én bij vrouwen door meer flexibiliteit in het systeem te bouwen.

Sinds 1 juni kunnen werknemers een aanvraag doen om per kind gedurende 40 maanden een halve dag per week ouderschapsverlof te nemen of één dag om de twee weken. Het is slechts een van de vele nieuwe manieren om ouderschapsverlof op te nemen, die door het koninklijk besluit van 5 mei zijn gecreëerd. De werknemers krijgen daarmee meer vrijheid om het ouderschapsverlof waar ze recht op hebben, in stukjes en brokjes op te nemen. Ze moeten daarvoor wel de toestemming krijgen van hun werkgever.

