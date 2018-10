Nieuwe brandstofetiketten in hele Europese Unie

De brandstofetiketten veranderen in heel de Europese Unie. 'Er is geoordeeld dat consumenten er voordeel zullen uit halen indien ze overal in Europa dezelfde etiketten zullen zien. Nu is er teveel verwarring', verduidelijkt Chantal De Pauw, woordvoerster van de overheidsdienst.

De gele en groene labels verdwijnen. In de plaats komen witte etiketten met zwarte belettering. Voor benzines worden de etiketten rond, voor diesel vierkant. Voor LPG is een ruit voorzien. De benaming wijzigt grondig: benzine 98 wordt E5, benzine 95 wordt E10 en diesel wordt B7. LPG blijft LPG.

Verwarring

Mobiliteitsclub VAB vreest dat de nieuwe etiketten voor benzine en diesel voor verwarring zullen zorgen bij autobestuurders. 'En wanneer er verwarring is, gaat men zich vergissen', klinkt het. VAB vraagt daarom een overgangsperiode en ijvert voor het behoud van een duidelijke vermelding van de benamingen diesel en benzine.

De Belgische Petroleum Federatie benadrukt woensdag dat ook na de wijziging op 12 oktober de benamingen van benzine en diesel nog aangeduid zullen worden op de etiketten.