Een nieuwe app - Safeonweb - moet het grote publiek waarschuwen voor phishingberichten die de ronde doen. Dagelijks circuleren tienduizenden dergelijke verdachte berichten, waarbij oplichters er op uit zijn via elektronische weg bankgegevens te ontfutselen en rekeningen te plunderen.

De nieuwe app is een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity (CCB), bankenkoepel Febelfin en de expertencoalitie Cyber Security Coalition. Op basis van de duizenden verdachte berichten die de CCB ontvangt, zullen gebruikers van Safeonweb zo snel mogelijk een waarschuwing krijgen bij een nieuwe aanval.

Het is geen toeval dat de app nu wordt gelanceerd. Online-koopdagen als Black Friday en de eindejaarsdagen zijn in aantocht. Phishers slaan op zo'n dagen massaal toe. 'Phisters worden steeds talrijker en steeds slimmer', vertelt CCB-directeur Miguel De Bruycker. 'Ze volgen de actualiteit en spelen in op betalingen voor een covid safe test, of de periode wanneer mensen hun belastingen moeten indienen'.

Dat blijkt ook uit de meest recente cijfers. Tot half november ontving het CCB al 3,7 miljoen verdachte berichten, of gemiddeld 12.000 per dag. In 2020 waren dat er 3 miljoen over het hele jaar. In 2020 waren er 67.000 geslaagde frauduleuze transacties, waarbij mensen voor 34 miljoen euro werden opgelicht. De banken zelf slagen er in 75 procent van de frauduleuze overschrijvingen ongedaan te maken.

Behalve de app wordt ook een nieuwe sensibiliseringscampagne georganiseerd: 'Wees slimmer dan een phisher'. Sensibiliseren en informeren blijft broodnodig. Twaalf procent van de Belgen blijkt nog nooit van phishing gehoord te hebben. Bij jongeren is dat zelfs 30 procent. De Safeonwebapp is al gratis beschikbaar, voor iOS in de App Store en voor Android in de Googe Play Store.

