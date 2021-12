U vertoont milde coronasymptomen en hebt een testcode aangevraagd via de zelfevaluatietool van de overheid. Wat zijn de regels omtrent uw afwezigheid op het werk?

Cao nr. 160 van de Nationale Arbeidsraad regelt de afwezigheid op het werk van mensen met milde coronasymptomen die een testcode hebben aangevraagd via de zelfevaluatietool van de overheid, die sinds 19 november bestaat. Met de code kunnen mensen een afspraak maken in een testcentrum, bij de apotheek of in een labo om zich te laten testen. De tool is te vinden op mijngezondheid.belgie.be.

1 Mag u thuisblijven in afwachting van het resultaat?

Ja. U hoeft de dokter niet te bellen, maar u moet de werkgever wel verwittigen. De Self Assessment Testing-tool levert een attest af, waarop het uur en de dag vermeld staan waarop de testcode is afgeleverd. Dat geldt als een afwezigheidsattest voor uw werkgever. Het recht op afwezigheid met behoud van loon eindigt na 36 uur, of eerder wanneer het testresultaat bekend is. De werkgever mag de werknemer ook een bevestiging van de afspraak voor de test vragen om misbruik te voorkomen.

2 Hoe lang en hoe vaak mag u afwezig zijn?

Als telewerk mogelijk is, geldt het attest enkel voor de tijd die nodig is om de PCR-test te laten afnemen. Anders geldt het attest tot het moment waarop het resultaat bekend is. De werknemer moet zich zo snel mogelijk laten testen. Werknemers kunnen drie keer gebruikmaken van een afwezigheidsattest tussen 19 november 2021 en 28 februari 2022.

3 Wat gebeurt er na een positieve test?

Als u besmet maar niet ziek bent, kunt u een quarantaine-attest krijgen dat recht geeft op een tijdelijke werkloosheidsuitkering als u niet kunt telewerken. Als u besmet en ziek bent, kunt u een ziekteattest krijgen.

Lees ook Supermarktketen Colruyt verkoopt vanaf donderdag 2 december covid-19-zelftesten in zijn winkels

Cao nr. 160 van de Nationale Arbeidsraad regelt de afwezigheid op het werk van mensen met milde coronasymptomen die een testcode hebben aangevraagd via de zelfevaluatietool van de overheid, die sinds 19 november bestaat. Met de code kunnen mensen een afspraak maken in een testcentrum, bij de apotheek of in een labo om zich te laten testen. De tool is te vinden op mijngezondheid.belgie.be. 1 Mag u thuisblijven in afwachting van het resultaat? Ja. U hoeft de dokter niet te bellen, maar u moet de werkgever wel verwittigen. De Self Assessment Testing-tool levert een attest af, waarop het uur en de dag vermeld staan waarop de testcode is afgeleverd. Dat geldt als een afwezigheidsattest voor uw werkgever. Het recht op afwezigheid met behoud van loon eindigt na 36 uur, of eerder wanneer het testresultaat bekend is. De werkgever mag de werknemer ook een bevestiging van de afspraak voor de test vragen om misbruik te voorkomen. 2 Hoe lang en hoe vaak mag u afwezig zijn? Als telewerk mogelijk is, geldt het attest enkel voor de tijd die nodig is om de PCR-test te laten afnemen. Anders geldt het attest tot het moment waarop het resultaat bekend is. De werknemer moet zich zo snel mogelijk laten testen. Werknemers kunnen drie keer gebruikmaken van een afwezigheidsattest tussen 19 november 2021 en 28 februari 2022. 3 Wat gebeurt er na een positieve test? Als u besmet maar niet ziek bent, kunt u een quarantaine-attest krijgen dat recht geeft op een tijdelijke werkloosheidsuitkering als u niet kunt telewerken. Als u besmet en ziek bent, kunt u een ziekteattest krijgen.