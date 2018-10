Ngo's voeren actie opdat ING haar eigen duurzaamheidsbeleid toepast

Momenteel loopt er bij ING een campagne rond duurzaam beleggen, maar de ngo's klagen aan dat de bank zelf nog controversiële financieringen heeft lopen bij onder meer Socfin. Het Belgisch-Luxemburgs palmoliebedrijf zou de oorzaak zijn van verscheidene wantoestanden op hun plantages.

'Er is corruptie gemoeid bij de toekenning van hun concessies en de rechten van de lokale bevolking worden niet gerespecteerd. De bevolking in Sierra Leone was afhankelijk van haar land voor voedsel, maar sinds de investering van Socfin hebben ze geen toegang meer tot grond', zegt Sebastien Mortier van ngo Fairfin. In een antwoord aan de ngo's stelt ING dat haar duurzaamheidsbeleid werd toegepast op Socfin en dat het bedrijf aan de nodige eisen voldeed. De actievoerders betwijfelen dit. ING zou internationale standaarden van de Wereldbank gebruiken, maar diezelfde Wereldbank weigerde in 2016 nog een lening aan Socfin, omdat het palmoloebedrijf niet voldeed aan de standaarden.

'Het beleid van ING is op papier zeer goed, maar wordt niet werkelijk toegepast. We merken dat business voor gaat op de eigen duurzaamheidspolitiek. Ze hebben liever extra kredieten dan een striktere politiek en het uitsluiten van bepaalde activiteiten', stelt Mortier. Op de website greenwash-ing.be kunnen burgers, werknemers of klanten klacht indienen tegen ING of meer informatie vinden.