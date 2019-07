Vertrekt u binnenkort op reis, of maakt u geregeld zakenreizen? Met de juiste smartphone-apps op zak worden uw trips een stuk aangenamer.

TripIt stelt automatisch uw reisschema op. Dat gebeurt op basis van de reserveringsmails die u ontvangt voor uw vluchten, hotels, een huurauto, enzovoort. U kunt manueel nog extra informatie toevoegen of gegevens wijzigen. TripIt is gratis beschikbaar voor iPhones en Android-toestellen, maar er is ook een Pro-versie (48,99 euro/jaar) met extra's zoals reminders en updates over uw vluchten. Let wel: TripIt heeft de reputatie de e-mailadressen van zijn gebruikers te verkopen aan adverteerders.

