De Nationale Bank van België (NBB) heeft dinsdagmiddag de nieuwe biljetten van 100 en 200 euro voorgesteld. In vergelijking met de voorgangers bezitten de nieuwe biljetten nog meer geavanceerde veiligheidskenmerken. Die worden zichtbaar door ze te kantelen of te betasten.

Alle centrale banken in Europa brengen dinsdag de nieuwe biljetten van 100 en 200 euro in omloop en dus ook in België. De nieuwe biljetten zullen vanaf nu met mondjesmaat opduiken in het betaalverkeer. De nieuwe biljetten verschillen in afmeting van de oude biljetten. Beide nieuwe coupures zijn even breed als die van 50 euro.

Het biljet van 100 euro is het derde meest gebruikte bankbiljet in de eurozone, na die van 50 en 20 euro. Volgens de NBB maken vooral oudere mensen nog vaak gebruik van cash geld, jongeren veel minder. Enkel bij kleinere bedragen wordt nog veel cash ingezet.

