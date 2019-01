Nationale Bank meldt daling van aantal mensen dat lening niet kan aflossen

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) van de Nationale Bank registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden worden afgesloten, alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. 'Sinds 2008 verslechterden de verschillende wanbetalingsindicatoren jaar na jaar. Maar in 2017 was er voor de eerste keer sprake van een kentering. Deze positieve trend wordt in 2018 bevestigd', zegt de Nationale Bank.

Eind 2018 stonden, over alle kredieten heen, exact 521.878 wanbetalingen geregistreerd in de Centrale, of een daling met 3,6 procent. Ook bij de hypothecaire kredieten, de leningen op afbetaling en de aankopen of afbetaling werd een daling in wanbetalingen vastgesteld, van respectievelijk 4,9 procent, 2 procent en 8,2 procent.

Het totale aantal nieuwe wanbetalingen daalde vorig jaar zelfs met 10 procent, op twee jaar tijd is dit een daling met een vijfde. Het totale aantal kredietnemers met een betalingsachterstand nam met 2,4 procent af, tot 354.879 personen. 'In de loop van het jaar hebben 8 procent minder personen een nieuwe betalingsachterstand opgelopen dan in 2017 het geval was.'

Het totaal achterstallig bedrag daalde door dit alles met 5,2 procent tot 2,8 miljard euro. En eind vorig jaar telde de schuldencentrale voorts 89.034 personen met een lopende collectieve schuldenregeling.

De Centrale voor kredieten aan particulieren telde in zijn geheel eind 2018 zowat 6,27 miljoen kredietnemers voor 11,14 miljoen kredieten. Het aantal kredieten daalde zo 1 procent. Het aantal hypothecaire kredieten stijgt wel nog, de daling situeert zich bij de consumentenkredieten.