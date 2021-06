My bpost app heeft nieuwe online betaalmogelijkheid

Bpost heeft een nieuwe, veilige en gemakkelijke betaalmogelijkheid gelanceerd op de My bpost app en in Track & Trace voor de voorafbetaling van invoerkosten voor pakjes komende van buiten de EU. De klant betaalt zo de kosten veilig vooraf via de My bpost app of via Track & Trace en niet meer aan de postbode of in het afhaalpunt. Dat meldt bpost dinsdag.

