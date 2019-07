Ons veranderde gsm-gebruik maakt de zoektocht naar het goedkoopste abonnement nog moeilijker dan voor vast internet. Data zijn vandaag even belangrijk als bellen en sms'en.

In 2013 stuurden de Belgen nog 25 miljard sms'en, volgens de Belgische telecomwaakhond BIPT. In 2018 was dat 19 miljard. WhatsApp en andere onlineberichtendiensten trekken het laken naar zich toe. Samen met de streaming van video en muziek leidt dat tot een spectaculaire stijging van mobiele data. Een uurtje YouTube kijken op een smartphone kost gemakkelijk een halve gigabyte, in hogere resolutie gaat dat naar anderhalve gigabyte en meer.

