Vanaf vrijdag kunnen voetballiefhebbers nog tijdens de wedstrijden video's bekijken van de gescoorde doelpunten. De bank KBC, die de exclusieve rechten heeft voor dergelijke mobiele clips, is klaar om de dienst, 'Goal Alert', te lanceren. Dat heeft KBC donderdag bevestigd.

Al in juli was verrassend aangekondigd dat KBC de exclusieve rechten had verworven op de mobiele clips. De bank had steeds eind augustus naar voren geschoven om de dienst te lanceren. Dat gebeurt nu in de aanloop naar de vierde speeldag in de hoogste voetbalklasse.

Via de KBC Mobile-app zal iedereen - ook niet-KBC-klanten - meldingen kunnen krijgen van goals, rode kaarten ... Er worden ook vrijwel meteen korte clips getoond van die hoogtepunten. Na afloop van de speeldag volgen er samenvattingen.

'Goal Alert' is tot eind november gratis voor iedereen. Nadien blijft dat zo voor KBC-klanten met een Plusrekening, anderen zullen 0,99 euro per maand moeten betalen.

Al in juli was verrassend aangekondigd dat KBC de exclusieve rechten had verworven op de mobiele clips. De bank had steeds eind augustus naar voren geschoven om de dienst te lanceren. Dat gebeurt nu in de aanloop naar de vierde speeldag in de hoogste voetbalklasse.Via de KBC Mobile-app zal iedereen - ook niet-KBC-klanten - meldingen kunnen krijgen van goals, rode kaarten ... Er worden ook vrijwel meteen korte clips getoond van die hoogtepunten. Na afloop van de speeldag volgen er samenvattingen.'Goal Alert' is tot eind november gratis voor iedereen. Nadien blijft dat zo voor KBC-klanten met een Plusrekening, anderen zullen 0,99 euro per maand moeten betalen.