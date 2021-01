Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft bankenkoepel Febelfin gisteren/woensdag op het matje geroepen over de problemen die hier en daar opduiken bij ondernemers die om uitstel van betaling vragen. 'Dit is niet toelaatbaar, dat is niet te verantwoorden, en ik heb die boodschap ook duidelijk en klaar overgemaakt aan de banken', zei de CD&V'er donderdag in de Kamer.

Eerder deze week doken getuigenissen van ondernemers op die erg veel moeite hebben om bij hun bank verder uitstel van betaling van hun ondernemingskredieten te krijgen. In sommige gevallen vragen banken zelfs om eerst het spaarboekje van de kinderen aan te spreken, klonk het hier en daar.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) noemde die situatie woensdag in het Vlaams parlement al 'onaanvaardbaar'. Zij kreeg donderdag navolging van haar federale partijgenoot Vincent Van Peteghem, die uit verschillende fracties vragen kreeg tijdens de plenaire vergadering in de Kamer. 'Dat is niet toelaatbaar en niet te verantwoorden. Ik heb die boodschap gisteren ook klaar en duidelijk overgemaakt aan Febelfin', zei hij.

Volgens de minister wordt er nu samen met de banken naar oplossingen gezocht. Het gaat dan onder meer om een mogelijke verlenging van het betalingsuitstel voor ondernemingskredieten, maar ook om duidelijkere afspraken over welke bedrijven uitstel kunnen krijgen, en welke niet.

Tegelijkertijd blijven de beslissingen uiteindelijk wel de verantwoordelijkheid van de banken zelf, gaf Van Peteghem aan. 'Maar ik verwacht wel duidelijkheid en ik verwacht dat ze motiveren waarom iemand wel of niet uitstel krijgt en dat er geen willekeur in die beslissingen zit.'

